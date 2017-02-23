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23/2/17

ΤΩΡΑ... ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΗΜΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...!! ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟΝ «ΣΤΟΧΟ»...!!

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ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ... ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ! Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ... ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΟΛΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΛΛΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ...

ΤΟ ΟΤΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΙΓΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ... Ή ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ; ΔΕΙΤΕ ΤΙΟΣ ΦΩΤΟΓΑΦΙΕΣ








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