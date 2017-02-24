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24/2/17

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «ΣΤΟΧΟΥ»: ΔΕΣ ΚΟΡΟΪΔΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΟΥΛΕΜΑ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ...!!! Η ΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΤΑ Η ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΙΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.... ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΑΠ' ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...!!!

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ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ...!!! ΤΑ ΔΥΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΤΣΙΑΖΕΙ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΑΤΙΑ... ΠΑΝΩ Η ΦΕΤΑ ΚΟΛΙΟΣ 200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΑΠΟ SUPER MARKET TOY ΒΕΛΓΙΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ 1600 ΕΥΡΩ 1,49 ΕΥΡΩ...





ΚΑΤΩ Η ΙΔΙΑ ΦΕΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡΚΑΡΜΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ 1,59 ΕΥΡΩ ΑΠΟ 1,99 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ...

ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ...;;; 1,49 ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, 1,59 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΕΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΑΝ ΝΤΟΠΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΚΙ ΑΠ' ΟΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... 

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΦΤΑΙΕΙ... ΑΝ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΣΟΥΠΕΕ ΜΑΡΚΕΤ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, Ή Ο ΤΥΧΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΚΙΟΛΑΣ! ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ...

ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ 30 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ...

ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ... ΤΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΟΛΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΑΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΛΕΜΕΝΩΝ.... ΚΟΥΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ...




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