2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΞΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΛΑΘΡΟΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!..

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ΠΡΙΝ 5 ΕΤΗ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΤΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΕΔΩ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΜΙΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 700 ΕΥΡΩ ΜΕ 300 ΜΟΝΟΝ ΕΝΣΗΜΑ.ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΚΑ Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ 1-8-2011 Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ. ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΛΕΓΕΙ…
Αποτέλεσμα αυτού του μέτρου είναι να μην μπορούν πλέον να παίρνουν «συντάξεις 700 ευρώ με 300 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα».Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 700 ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ ΠΟΙΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΣΕ ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ;;;;ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.000 ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ. ΠΟΙΟΣ Η ΠΟΙΟΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ;;;;ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΝΑ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΄΄Οι αλλοδαποί μετανάστες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε και χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις), παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ, εάν έχουν νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα και συμπληρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται και για τους Έλληνες (ηλικία και χρόνο ασφάλισης σε ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς).
Οσον αφορά στους 77.718 συνταξιούχους άγνωστης υπηκοότητας, διευκρινίζονται τα εξής:
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπηκοότητα δεν σημαίνει ότι οι συντάξεις είναι παράνομες και αφορούν μόνο αλλοδαπούς, δεδομένου ότι η αναγραφή της υπηκοότητας στα στοιχεία των συνταξιούχων ήταν προαιρετική και έγινε υποχρεωτική από τον Ιούλιο 2011.΄΄
ΠΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ;;;;ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ;;;ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΔΙΣ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΧΡΕΟΚΩΠΟΥΣΑΜΕ …ΓΙΑ 1 ΔΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΓΙΝΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΗΜΠΟΡΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ …
2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΩΝΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ…ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ…http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110901.cfm
ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΠΟΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΗΔΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΗΔΗ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΩΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ…Η ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ;;;ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΖΗΤΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΑΣ…ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ…ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ Η ΔΗΘΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ. ..ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…
–ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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