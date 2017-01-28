ΞΕΦΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΑ ΦΩΤΟΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑ ΞΕΠΑΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ...!!! ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:50 π.μ. - 0 Comments
ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟΦΤΙΑΓΜΕΝΟ... ΚΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΠΑΡΗΓΑΓΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΔΕΣ ΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ; ΜΠΑΜ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ... ΤΟΣΗ ΑΠΑΤΗ ΠΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΡΑΠΑΝΩ; ΤΟΣΟ ΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΣ ΜΕ ΜΑΝΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΤΣΙ...;;;
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΙ ΡΕ Ή ΠΡΟΔΟΤΗΣ;
...
ΕΠΙΣΗΣ... Η Π@Π@ΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Στα όπλα καλεί η Αλβανία 12.000 αλβανικής καταγωγής στρατιώτες στον ελληνικό στρατό! Κάλεσμα εσωτερικής αποσταθεροποίησης»
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! ΟΥΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΔΙΑΤΑΓΗ" ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ...
ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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