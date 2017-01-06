ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΑΛΛΑ ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΑΦΜ ΤΟΥΣ...!!! Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 9:00 π.μ. - 0 Comments
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΟΙΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΘΥΑ "ΞΕΛΑΣΠΩΣΟΥΝ" ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ....
ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ... 600 ΔΙΑΣ ΚΙ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΟΙΥΝ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ...
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