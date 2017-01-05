ΓΙΑΝΝΗ ΑΤΕΝΤΟΥΚΟΜΠΟ ΕΓΙΝΕΣ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΑΠ' ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ... ΒΙΝΤΕΟ: «ΟΧΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ»...

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 4:50 μ.μ. - 0 Comments
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΘΕΩΝΟΥΝ... ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ... ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΠΑΝΩ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ «ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ»... «ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ» ΛΕΕΙ Ο ΑΤΕΝΤΟΥΚΟΜΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟ. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΕΝΤΟΥΚΟΜΠΟ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
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