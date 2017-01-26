ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΡΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΔΑ...!! ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.... ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ... ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΕΙ ΟΠΩΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ....!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 7:40 π.μ. - 0 Comments
ΒΗΘΕΙΑ ΖΗΤΑΕΙ Η ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ FACEBOOK... KAI ΠΕΟΦΑΝΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΔΩΣΕΙ... ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΛΕΕΙ...
ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ «Κ@ΛΟΜΠΑΡΟ» ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ Ή ΠΟΥ ΣΥΧΝΑΖΕΙΣ...
ΚΙ ΑΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΑΝ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΑΗΤΟ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΟΧΙ ΣΕ Κ@ΛΟΜΠΑΡΟ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΕΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙΣ ΑΦΟΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΪΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ...
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΑΛΒΑΝΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ...
ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΣ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΑΠΕΛΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... ΒΑΛΙΤΣΑ, ΚΤΕΛ, ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΓΟΒΑΚΙΑ ΣΟΥ ΕΔΩ ΠΕΡΑ...
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