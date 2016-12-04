ΕΚΤΑΚΤΟ...!!! ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ...!!! ΒΙΝΤΕΟ - PERSONΑ NON GRATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ...!!!

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ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΠΡΩΪΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΞΗΜΕΡΩΤΑ ΣΧΕΔΟΝ!
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ Ο ΤΑΧΙΡ ΒΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ PERSON NON GRATA AΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ... ΟΠΩΣ ΕΣΤΡΩΣΑΝ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ!
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