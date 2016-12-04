ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΟΥΚΟΥΕ...!! ΤΟ ΠΡΩΪ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥλΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ...!!

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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-12-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ 155 ΝΕΚΡΟΥΣ ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1944 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ.
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