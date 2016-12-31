ΕΔΩ Η ΕΙΔΗΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤτΕ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟ...

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 7:00 μ.μ. - 0 Comments
ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ..
ΑΥΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΗΚΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ...ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ GIBSON HEATHER DENISE...
ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ...
ΠΟΙΟΣ ΗΞΕΡΕ ΟΜΩΣ ΠΩΣ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
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