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31/12/16

ΕΔΩ Η ΕΙΔΗΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤτΕ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟ...

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ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ..




ΑΛΛΩΣΤΕ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΥΒΕΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ...ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ...ΟΤΑΝ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΔΟΥΛΕΙΑ...

ΑΥΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΗΚΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ...ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ GIBSON HEATHER DENISE...

ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ...



ΠΟΙΟΣ ΗΞΕΡΕ ΟΜΩΣ ΠΩΣ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ



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