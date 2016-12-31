Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕ ΚΟΥΦΑΛΕΣ... ΡΕ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ... Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ ΕΝΑΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Γ@ΜΩ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ...;;;

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 7:20 π.μ. - 0 Comments
ΟΡΓΙΣΤΕΙΤΕ ΡΕ... ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟΙ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ... ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ...!! ΓΙΑΤΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ... ΓΦΙΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΕΓΦΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΚΑΘΕΣΤΡΩΣ, ΟΥΤΕ ΤΣΜΠΑ ΡΕΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΟΥΤΕ 400 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ...
ΟΡΓΙΣΤΕΙΤΕ ΡΕ... ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟΙ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ... ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ... ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΠΟΤΕ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ, ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ Η ΛΥΣΗ ΓΦΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ...
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