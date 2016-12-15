ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΕΙΚΟΠΤΕΡΟ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΙΑ...!! ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ....!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:02 μ.μ. - 0 Comments
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΜΕΤΑΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΑ ΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ DOGAN... ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΥ6Ο ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ...
ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ...
ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΔΙΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ DOGAN TO ΕΦΑΓΑΝ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΗ... ΟΠΩΣ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ"...
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