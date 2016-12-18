ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΕ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ... ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΜΕΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΙΣΛΑΜΟΠΙΘΗΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥΒΑΛΙΟΥΝΤΑΙ.,.,.!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 9:50 μ.μ. - 0 Comments
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΕΒΕΙ ΛΙΓΟ Η ΠΙΕΣΗ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΜΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ -ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΠΕΔΙΩΞΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ- ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΡΦΕΤΟ ΑΠΟ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΠΙΑ... ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ "ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥΣ" ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ...
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ...
ΚΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
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