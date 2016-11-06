ΕΠΕΙΓΟΝ...!!! ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ! ΑΣΧΕΤΟ! ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΙΟ Ο ΖΟΥΡΑΡΙΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:50 μ.μ. - 0 Comments
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΙ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΣ Ή ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΟΖΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ...
Ο "ΣΤΟΧΟΣ"΄ΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΧΡΟΝΙΑ... ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ... ΠΡΙΝ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΡΕΛΟΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ...
ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΟΝΤΩΣ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΣ ΠΗΓΕ ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΖΟΥΡΑΡΙΣ...
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