ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ... ΟΙ ΤΣΑΤΣΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΛΑ ΒΓΗΚΑΝ ΠΑΓΑΝΙΑ ΜΟΙΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:00 π.μ. - 0 Comments
ΝΑΙ ΤΩΡΑ... ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ... ΤΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΟΡΘΩΣΕΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΩΣ Ο ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΟΡΕΨΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΑΘΩΟΙ ΟΣΟ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΣ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥΣ...
ΒΓΗΚΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΓΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΤΑ ΤΣΟΓΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
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