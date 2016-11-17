ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ - ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΣΦΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΡΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΟΝ ΦΕΝΕΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:30 π.μ. - 0 Comments
Η ΜΕΤΑΠΟΛΘΙΤΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ...
ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΞΙΩΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΛΙΓΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΟΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ...ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΣΑΣ...
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