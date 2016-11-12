ΒΙΝΤΕΟ: ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ... ΜΑΥΡΟΣ ΒΓΑΖΕΙ ΟΠΛΟ ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΕΥΚΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ...

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:50 π.μ. - 0 Comments
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΙΝΕ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ 10 ΝΟΜΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΑΝΗ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ. ΟΤΑΝ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ... ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ... ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΦΟΥ ΨΩΝΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
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