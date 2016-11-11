ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ... ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΤΗΣ ΧΙΛΑΡΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΣΑΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:50 μ.μ. - 0 Comments
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ... ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΤΗΣ ΧΙΛΑΡΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΕΣΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΙΝΤΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ.
ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ...
ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2017.
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Υ.Γ. 1 - ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΤΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΡΚΟΚΑΝΑΛΟ ΤΟΥ ΣΚΑΪ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΕΛΓΗΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Υ.Γ. 2 ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΤΡΑΜΠ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΜΠΟΥΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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