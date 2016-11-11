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11/11/16

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΤΡΟΠΗ...!!! Ο ΟΜΠΑΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...!!!

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Προς ακύρωση η ομιλία του Ομπάμα από την Πνύκα




ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΣΦΑΛΙΑΡΑ... ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ "ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... ΕΤΣΙ ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΕΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ...

 Λόγοι ασφαλείας ακυρώνουν την ομιλία του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα στην Πνύκα.

Οι αμερικανοί επιτελείς που προετοιμάζουν όλες τις λεπτομέρειες της επικείμενης επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα, οι οποίοι μάλιστα, ήθελαν ο απερχόμενος πρόεδρος να απευθύνει μήνυμα δημοκρατίας από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ χαρακτηριστικά έλεγαν πως ακόμα και 2 τουρίστες να είναι εκεί, ήθελαν οπωσδήποτε ο Ομπάμα να μιλήσει από την Πνύκα.


ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: ΤΩΡΑ... ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ...
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