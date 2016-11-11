ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΤΡΟΠΗ...!!! Ο ΟΜΠΑΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...!!!

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ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΣΦΑΛΙΑΡΑ... ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ "ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... ΕΤΣΙ ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΕΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ...
Λόγοι ασφαλείας ακυρώνουν την ομιλία του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα στην Πνύκα.
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: ΤΩΡΑ... ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ...
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