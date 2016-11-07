ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... 7 ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΥΝΤΑ ΚΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ... ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:00 π.μ. - 0 Comments
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΧΝΕΙΑΚΟΙ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ...
ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΜΕ...;;; ΕΧΕΙ ΣΠΕΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΟΤΕ..;;; ΓΙΑΤΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ; Η ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΕΙΑ...
ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. ΤΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΤΟΣΟΥΣ ΜΑΖΕΨΑΝ ΣΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ...
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ... ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΝΟΥΜΕΡΟ.
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