6:45 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ...!!! Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΙ ΑΣ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 6:45 π.μ. - 0 Comments
ΚΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ.,.. ΤΙΣ ΜΠΛΕ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΚΛΙΝΤΟΝ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Ο ΤΡΑΜΠ... ΟΙ ΑΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΡΡΟΠΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.... ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ Ο ΤΡΑΜΠ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 232 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΧΙΛΑΡΥ 209...
ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΤΟ 70 ΚΑΙ ΤΟ 80% ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ... ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 15 ΚΑΙ 20% ΒΑΖΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΚΛΙΝΤΟΝ... ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΜΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ...
Ο ΤΡΑΜΠ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ 38 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 270 ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΜΗ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ -ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΜΑΕ- ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ 53 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ... ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΥΠΝΟ... Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ! ΤΕΛΟΣ
"ΣΤΟΧΟΣ"
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