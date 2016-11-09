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9/11/16

6:45 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ...!!! Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΙ ΑΣ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ...!!!

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ΚΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ.,.. ΤΙΣ ΜΠΛΕ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΚΛΙΝΤΟΝ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Ο ΤΡΑΜΠ... ΟΙ ΑΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΡΡΟΠΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.... ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ Ο ΤΡΑΜΠ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 232 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΧΙΛΑΡΥ 209...

ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΗ -ΑΧΡΩΦΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ... Η ARIZONA ME 11 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΤΡΑΜΠ, Η ΓΙΟΥΤΑ ΜΕ 6 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΤΡΑΜΠ ΣΑΡΩΝΕΙ, Η ΑΙΟΒΑ ΜΕ 6 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΕΤΑ Ο ΤΡΑΜΠ, ΤΟ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΕ 16 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ, ΤΟ ΓΟΥΙΝΣΚΟΣΙΝ ΜΕ 10 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ, ΚΑΙ ΤΟ ΝΙΟΥ ΧΑΜΣΑΙΡ ΜΕ 4 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ...

 ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΤΟ 70 ΚΑΙ ΤΟ 80% ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ... ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 15 ΚΑΙ 20% ΒΑΖΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΚΛΙΝΤΟΝ... ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΜΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ...

 Ο ΤΡΑΜΠ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ 38 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 270 ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΜΗ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ -ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΜΑΕ- ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ 53 ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ... ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΥΠΝΟ... Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ! ΤΕΛΟΣ

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