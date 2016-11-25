ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΣΟ Μ@Λ@ΚΑ ΣΕ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ...!!! ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΡΥΒΑΝ ΟΛΟΙ ΕΠΙ 2,5 ΜΗΝΕΣ... Ο «ΣΤΟΧΟΣ» ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:00 π.μ. - 0 Comments
ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ... ΑΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ... ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΚΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΥΚΟΥΕ; ΤΟ ΚΡΑΖΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΘΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΤΟ 22...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΤΕ... ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΑΡΤΑΑΑΑΑΑΑ...!!! ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΟΥΧΑΪΣΜΑ...!!! ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 22 ΚΑΙ ΙΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΛΙΝΤΣΑΡΑΝΕ...!!!
ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ 20.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
ΚΙ ΑΝ ΒΑΡΙΕΣΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΚΟΠΟ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ...
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