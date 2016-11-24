stoxos News

24/11/16

ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ...!!! ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΝΑΝΕ... 200 - 500 ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ...!! ΣΤΗ ΖΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ - 0 Comments





ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΣΒΗΣΑΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΖΟΥΛΑ...





200- 500 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΑΘΡΟ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΝΑΝΕ... ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΧΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ...;;;

 ΠΕΟΝ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ... ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ... 

 ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΟΓΕΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΠΙΑ ΟΤΙ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ... ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ... ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ, ΠΙΟ ΑΜΕΣΟ, ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ!
loading...
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης ( Atom )