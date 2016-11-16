ΠΡΟΣΟΧΗ... ΚΛΕΦΤΗΣ...!!! ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΣ ΔΗΘΕΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑ 100 ΚΑΙ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ GOOGLE...!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 2:10 μ.μ. - 0 Comments
OTAN ΕΙΣΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΑΝΤΟΥ... Η ΚΛΕΨΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ... ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ ΚΛΟΠΙ ΠΕΙΣΤ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ...
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ,.. ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΣΟ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΓΙΑ 100 ΚΑΙ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤIΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ GOOGLE ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ...
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