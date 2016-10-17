ΝΑ ΜΙΑ ΝΙΚΗ...!!! ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...!! ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ...

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 8:36 μ.μ. - 0 Comments
ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΧΘΕΣ Ο ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΜΑΤΙΖΕ ΣΕ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...;;;;
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ... Η ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΙΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΠΩΜΙΣΤΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΗΡΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ... ΒΑΖΩΝΤΑΣ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ... ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ...
ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΥΣ!
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΪ ΠΡΩΪ ΘΑ ΞΕΠΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ...!!! ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΗΡΕ ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΟ ΠΑΝΙ» ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ...!!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΪ ΠΡΩΪ ΘΑ ΞΕΠΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ...!!! ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΗΡΕ ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΜΕΝΟ ΠΑΝΙ» ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ...!!
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