ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ.... Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:36 π.μ. - 0 Comments
ΕΤΣΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ...
ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ... ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΣΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ...
Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΓΙΣΕ ΠΟΤΕ... Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΟ.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥ... ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ. ΥΠΗΡΞΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ...
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ.
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΜΕ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ".... ΠΑΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ.
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΟΥ, ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ .... ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ, ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.
ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ "ΝΕΑ ΘΕΣΗ", ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΧΙΜΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ.
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΟΥ, ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ
Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ (Σ.Σ. ΣΗΜΕΡΑ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/1Ο ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΥΧΤΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ...
Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΓΙΣΕ ΠΟΤΕ... Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΟ.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥ... ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ. ΥΠΗΡΞΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ...
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ.
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΜΕ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ".... ΠΑΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ.
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΟΥ, ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ .... ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ, ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.
ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ "ΝΕΑ ΘΕΣΗ", ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΧΙΜΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ.
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΟΥ, ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ
Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ (Σ.Σ. ΣΗΜΕΡΑ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/1Ο ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΥΧΤΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ...
ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ "ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ" ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΚ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑΔΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΕ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΑ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ...
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