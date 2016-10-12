ΠΡΟΣΟΧΗ ΨΕΜΜΑΤΑ...!!! Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:00 μ.μ. - 0 Comments
Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ, ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ... ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ... ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΝΦΩΝΙΩΝ... ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΤΑΦΙ... ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ...
ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΘΕΜΑ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ; ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΒΛΑΚΑΣ Ή ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΕΝΤΕΧΝΑ -ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ- ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ...;;;
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