ΛΥΣΣΑΞΑΝ ΟΙ ΛΟΥΓΚΡΕΣ ΣΤΟ ΤΟΥΪΤΕΡ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΤΑΚΟ... «ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ» ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΚ@ΤΟΨΥΧΟΙ...

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 5:30 μ.μ. - 0 Comments
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΛΥΣΣΑΞΑΝ; ΟΙ ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΦΑΓΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΣΑΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΔΥΟ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΑΝ ΤΑ ΞΕΝΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ... ΣΚΑΣΜΟΣ ΡΕ ΣΚ@ΤΟΨΥΧΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ...
ΣΚΑΣΜΟΣ - ΣΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ!
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