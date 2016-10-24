ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ...!!! ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΑΡΟΥΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ...!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΕΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:48 μ.μ. - 0 Comments
Ahd-i Milli” Ne Demektir?
Bir Devletin Var Olması,
Bağımsızlığı,
Egemenlik Hakkı,
Gerçek Sınırları Demektir O Yüzden
«Εθνικό συμβόλαιο», τι σημαίνει αυτό;
Ένα ενιαίο Κράτος
Ανεξαρτησία και κυριαρχικά δικαώματα
εκτός των ορίων...
ΑΥΤΗ ΑΦΙΣΣΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ "ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ" ΟΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΚΥΚΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΧΙΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΨΥΧΟΟΓΙΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ.... ΞΥΠΝΑΤΕ... ΞΥΠΝΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ...
ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΑΛΕΣ ΑΦΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΑΦΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΤΟΥΡΚΟΥΣ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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