ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΒΔΟΜΑΔΑ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ).
ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 7 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΜΩΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ 7 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ, ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΥΦΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 6 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΥΦΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ 6 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 19 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΡΧΙΚΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΣΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ), ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 6 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 21 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΕΜΥ
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