ΟΥ ΡΕ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ...!!! ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΛΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:00 π.μ. - 0 Comments
ΑΥΤΗ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΗ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ... ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΙΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΕΣΟ, ΠΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΕΙΑΣ Ή ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ... ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΤΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ....
ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΨΑΞΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΩΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ" ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ "ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ", "ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ" Ή ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΛΕΤΕ... ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ... ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ...
ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ - ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ; ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΚΕΙΝΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΤ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ , ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ... ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΘΕΙΣ, ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙΣ...
ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΑΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ....
ΜΗ ΜΑΣΑΤΕ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ, ΞΕΒΡΑΚΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ...
ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΣ! - "ΣΤΟΧΟΣ"
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