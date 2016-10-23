ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ...!!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 7:48 μ.μ. - 0 Comments
ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ... ΚΙ ΕΔΩ ΒΑΡΕΘΗΚΑΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ" ΤΑ... ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ...
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΚΕΜΑΛΙΣΤΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΤΙ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΖΗΜΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ... Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ Ο "ΣΤΟΧΟΣ"
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