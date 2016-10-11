ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ...;;; ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ Τ' @ΡΧΙΔΙ@ ΡΕ... ΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΣ...!!!

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ΒΡΕ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΘΑ ΦΥΓΕΙ....
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΑΛΟ ΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΠΡΟΒΛΗΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΥ... ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΡΟΪΔΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΙ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ ΑΜΑΣΗΤΟ ΕΠΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ "ΚΑΚΙΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ"... ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΙ ΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ...
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