ΚΙΝΔΥΝΟΣ...!!! ΤΩΡΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...!! ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο 76ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΠΑΜΑΖΩΜΑ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΣΣΑΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:00 π.μ. - 0 Comments
ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ... ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΕΙΞΑΜΕ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ... Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ,..!!
ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ "ΦΗΜΕΣ" ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΟ ΟΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ...
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