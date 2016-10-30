ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΝΤΑΙ....!! Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΤΟΥ «ΣΤΟΧΟΥ»...!!! ΕΔΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - ΑΡ.Φ. 778 (1576)

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:24 μ.μ. - 0 Comments
Στην Κύπρο η διάθεση γίνεται από ΟΛΑ τα σημεία διάθεσης Ελλαδικού τύπου. Η ανάρτηση της εφημερίδας ΣΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε εμφανές σημείο τουλάχιστον κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της. Αν δεν βρείτε τον "ΣΤΟΧΟ" ενημερώστε μας στο stoxos@gmail.com
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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ... ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΚΟ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΞΑΦΝΙΚΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ - ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Ο ΨΕΥΤΟΜΟΥΦΤΗΣ ΜΕΤΕ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ...!!!
ΕΛΑ ΚΥΡ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ... Ο ΙΔΙΟΣ ΨΕΥΤΟΜΟΥΦΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΙΟΥΛΕΝ - ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΕ ΚΑΝΑ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ...
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΥΨΗ... ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΑ... Ο ΔΗΘΕΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΗΤΑΝ ΕΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΗΣ..!!!
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΕΝΕΚ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΔΑΚΟΓΛΟΥ! ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ...
ΠΩΣ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Ο ΣΥΡΙΖΑ
ΕΜΕΙΝΕΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ Ή ΚΟΛΛΗΣΕΣ AIDS ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ; ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ!..
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ: «ΕΛΛΗΝΙΔΑ» ΑΣΠΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ! ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ... ΜΑΡΙΑ...
ΜΙΑΕΙ ΣΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ": Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΗΣΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ! «ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ»
ΤΟ «ΞΑΝΘΟ ΓΕΝΟΣ» ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! - ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΘΥΜΗΘΗΚΕ Ο ΤΟΥΡΚΟΦΙΛΟΣ ΝΤΟΥΓΚΙΝ!
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΝΕΙΣ: ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ! ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ .... ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!
Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠ[ΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ!
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ....
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