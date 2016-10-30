stoxos News

19/10/16

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΝΤΑΙ....!! Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΤΟΥ «ΣΤΟΧΟΥ»...!!! ΕΔΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - ΑΡ.Φ. 778 (1576)

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Η Εφημερίδα των Ελληνόψυχων από το πρωϊ της Πέμπτης πρέπει να βρίσκεται στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα ΟΛΗΣ της εως τώρα απελευθερωμένης Ελλάδος (και της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης) και το Σαββατοκύριακο. (και για όλη την εβδομάδα) Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα σημείο διάθεσης τύπου, και στο πιό απομακρυσμένο χωριό που να μην έχει τον "ΣΤΟΧΟ".

Στην Κύπρο η διάθεση γίνεται από ΟΛΑ τα σημεία διάθεσης Ελλαδικού τύπου. Η ανάρτηση της εφημερίδας ΣΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε εμφανές σημείο τουλάχιστον κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της. Αν δεν βρείτε τον "ΣΤΟΧΟ" ενημερώστε μας στο stoxos@gmail.com



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ... ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΚΟ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΞΑΦΝΙΚΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ - ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Ο ΨΕΥΤΟΜΟΥΦΤΗΣ ΜΕΤΕ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ...!!!

ΕΛΑ ΚΥΡ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ... Ο ΙΔΙΟΣ ΨΕΥΤΟΜΟΥΦΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΙΟΥΛΕΝ -  ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΕ ΚΑΝΑ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΥΨΗ... ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΑ... Ο ΔΗΘΕΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΗΤΑΝ ΕΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΗΣ..!!!

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΕΝΕΚ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΔΑΚΟΓΛΟΥ! ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ...

ΠΩΣ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Ο ΣΥΡΙΖΑ

ΕΜΕΙΝΕΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ Ή ΚΟΛΛΗΣΕΣ AIDS ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ;  ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ!..

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ: «ΕΛΛΗΝΙΔΑ» ΑΣΠΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ! ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ... ΜΑΡΙΑ...

ΜΙΑΕΙ ΣΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ": Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΗΣΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ! «ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ»

ΤΟ «ΞΑΝΘΟ ΓΕΝΟΣ» ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! - ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΘΥΜΗΘΗΚΕ Ο ΤΟΥΡΚΟΦΙΛΟΣ ΝΤΟΥΓΚΙΝ!

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΝΕΙΣ: ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ! ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ .... ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!

Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠ[ΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ!

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ" ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ....





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