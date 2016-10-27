ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ...;;; Ο ΧΙΤΛΕΡ ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝ ΣΤΟΛΟ 27 ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ...!!!

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ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΧΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΛΟ 27 ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ - ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ ΑΥΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ : ΧΑΝΕΜΠΟΥ (2) (3) (4) (5) (6) ΚΑΙ (7)ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ - ΤΟ ΧΑΝΕΜΠΟΥ 7 ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ ΜΕ ΙΛΙΓΓΙΩΔΗ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ.
ΤΟ 1947 ΣΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΤΩΝ ΗΠΑ RICHARD E. BYRD - ΔΟΘΗΚΕ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β`ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ.....
ΟΤΑΝ ΑΝΤΕΛΙΦΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ..... ( ΟΥΤΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ....ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ....ΟΥΤΕ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ....ΟΥΤΕ ΤΑ ΧΑΝΕΜΠΟΥ.... ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ! ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ...
ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: HIGH JUMP
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ .... ΟΜΩΣ ΣΕ 42 ΗΜΕΡΕΣ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑΤΙ ΒΥΘΙΣΤΗΚΑΝ 2 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ.... ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΑ -ΛΕΕΙ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΔΙΣΚΟΙ .... ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΒΓΑΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ 'ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ' .... ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΔΕΣΜΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣ / ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ 2 ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ.... ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.....
ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΑΝΤΕΛΗΦΘΕΙ ΑΥΤΟ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ - ΠΗΡΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΓΗΜΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΒΕΒΑΙΩΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ.
ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ RICHARD E. BYRD ( ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ -ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ) ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΛΟΤΟ ΚΑΙ 1 ΒΟΗΘΟ - ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ (ΣΕ 'ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ' - ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΒΛΕΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ )
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.
ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ RICHARD E. BYRD - ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ( ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ) ΤΙΣ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΒΑΛΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ....
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΟΜΩΣ (ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ) ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟ .... ΠΗΓΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ RICHARD E. BYRD ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ..... https://ellaniapili.blogspot.gr
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