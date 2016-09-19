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19/9/16

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΤΣΙΜΠΑΤΕ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ...!!! Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΡΧΟΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ... ΟΧΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ...

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ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΣΙ ΜΕΡΑΣΕ Η ΕΙΔΗΣΗ... ΣΑΝ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ... ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΞΕΡΕΙ ΟΛΗ Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ... ΓΙΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΑΥΤΑ.... ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΙΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ... ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΑΪΤ" ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ

"ΣΤΟΧΟΣ"

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