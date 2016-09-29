ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ...!!! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΣΟΛΑ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΤΗΣ ADIDAS...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 12:12 μ.μ. - 0 Comments
Ο Απόστολος Γεμοστός από τον οποίο πήραμε το θέμα που έχει αναδείξει στο f/book, δίνει μια άλλη διάσταση:
"ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. ..ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΌΧΙ ΜΕ ΛΌΓΙΑ ΑΛΛΆ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. ...ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΎΡΟ. ...ΜΟΥ ΤΟ ΈΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΦΊΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ. ...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΙΣΟΣ. ...!!!! ....ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΕΤΕ. ...ΣΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΈΧΩ ΝΑ ΔΕΊΞΩ ΠΟΛΛΆ. ....ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ. ..!!!!"
skeftomasteellhnika
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