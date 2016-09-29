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29/9/16

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ...!!! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΣΟΛΑ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΤΗΣ ADIDAS...!!!

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Πρόκληση σε βάρος της Ελλάδος από την πασίγνωστη γερμανική εταιρεία ADIDAS! Δείτε πού έχουν βάλει την ελληνική σημαία. Στις πατούσες των πέδιλων. Έτσι, για να ποδοπατούν την ελληνική σημαία. Καμία διαμαρτυρία δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καθ'όσον γνωρίζουμε από την ελληνική Πολιτεία. Μας έχουν οι Γερμανοί για να μας ποδοπατάνε και το δείχνουν με τον πιο χυδαίο τρόπο.... 

Ο Απόστολος Γεμοστός από τον οποίο πήραμε το θέμα που έχει αναδείξει στο f/book, δίνει μια άλλη διάσταση:

"ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. ..ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΌΧΙ ΜΕ ΛΌΓΙΑ ΑΛΛΆ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. ...ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΎΡΟ. ...ΜΟΥ ΤΟ ΈΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΦΊΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ. ...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΙΣΟΣ. ...!!!! ....ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΑΙ ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΕΤΕ. ...ΣΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΈΧΩ ΝΑ ΔΕΊΞΩ ΠΟΛΛΆ. ....ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ. ..!!!!"

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